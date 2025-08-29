“La scelta”, Sigfrido Ranucci presenta il suo libro ad Avellino

Il 4 settembre alle 16:30, si terrà la presentazione del libro “La scelta”, di e con Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e giornalista, presso la Camera di commercio Irpinia Sannio, in piazza Duomo 5.

“L’indipendenza delle redazioni e dei giornalisti in Italia non gode di buona salute. Tanti hanno subito hanno subito attacchi personali e ricatti. È per questo che come Arci e Libera Avellino abbiamo sentito la necessità di organizzare di un appuntamento dedicato all’informazione libera, al diritto dei cittadini di essere correttamente informati” – scrivono gli organizzatori dell’evento.

Insieme all’autore Sigfrido Ranucci, dialogheranno voci del giornalismo locale ed Elena Ciccarello, direttrice responsabile de “Lavialibera”, che si occupa proprio di inchieste su mafia e criminalità.