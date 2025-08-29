Avellino Basket, nuove modalità di accesso agli allenamenti

La società Avellino Basket comunica che, a partire dalla prossima settimana, e fino al termine della stagione sportiva, gli allenamenti della prima squadra saranno aperti al pubblico solo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Dal venerdì alla domenica, invece, le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse, al fine di garantire la massima concentrazione e serenità al gruppo squadra in vista degli impegni di campionato.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it