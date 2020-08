Attualità La scelta dei sanitari e lavabi online, ma solo su Bagnochic 25 Agosto 2020

Il bagno è uno degli ambienti più importanti di un’abitazione o di un’attività: è il luogo dove prepararsi a una giornata di lavoro e dove rilassarsi per allentare lo stress. Deve essere pratico e funzionale, ma al tempo stesso elegante e moderno. Bagnochic, azienda situata nel distretto ceramico di Civita Castellana, offre sia al cliente privato che alle aziende tutte le soluzioni possibili al miglior prezzo online. La scelta degli articoli è davvero molto ampia: dai sanitari economici a quelli su misura, dai lavabi sospesi alle ceramiche classiche fino ai piatti doccia, alle vasche da bagno e alla rubinetteria. Grazie alla collaborazione con numerosi brand locali, avrete solo l’imbarazzo della scelta con il vantaggio di selezionare i prodotti desiderati comodamente da casa. Arredare la sala da bagno online diventa un’operazione facile e divertente, mentre l’acquisto sul sito garantisce massima convenienza. Qualità, professionalità e competenza delle proposte fanno della fabbrica di Civita Castellana la rivendita leader nel settore dell’arredo bagno online.



Arredo bagno online semplice ed economico



Lo shop online offre centinaia di idee e soluzioni per arredare con gusto e praticità la sala da bagno. Il catalogo è facilmente accessibile e propone centinaia di ceramiche bagno, lavabi, wc e bidet, piatti e box doccia e rubinetteria. Si possono acquistare sanitari a pavimento, sospesi, rialzati, su misura e dalle forme più diverse così da poterli adattare a ogni tipo di spazio. Una prerogativa del negozio è la customizzazione degli articoli non solo nelle forme, ma anche nei decori e nei colori grazie all’affidabile partnership con le altre aziende del distretto. Bastano pochi click per realizzare o ristrutturare il bagno come avete sempre desiderato a un prezzo imbattibile per qualunque negozio fisico.



Arredo bagno online



Qualità dei materiali, durevolezza e resistenza nel tempo, funzionalità e adattabilità sono le caratteristiche che differenziano i bagni moderni da quelli standard del passato. Sullo store potrete acquistare arredi sporgenti, sospesi, monoblocco, rialzati per anziani e filo muro, perfetti per bagni piccoli e stretti. Troverete i richiestissimi sanitari classici in stile inglese o shabby chic (un vero e proprio evergreen), i sanitari ceramica Galassia in varie forme, i sanitari ceramica globo, i sanitari Art ceram dal design particolare, sanitari speciali quali orinatoi, turche e articoli per scuole primarie e asili.



La gamma si completa con lavabi e accessori coordinati per avere una sala relax pratica, ma sempre elegante. Se cercate il massimo dell’innovazione, l’ideale è il wc senza brida cioè senza incavatura. I vantaggi di questo sanitario sono 3: la pulizia è maggiore e uniforme perché l’acqua fuoriesce da fessure centrali sul bordo superiore favorendo, l’igiene è superiore perché germi e batteri non si annidano nel canale e il flusso d’acqua dello scarico è così silenzioso da garantire fino a un -25% di rumore.



È possibile comprare anche wc, bidet, lavabi e box doccia con lo scarico traslato: una soluzione perfetta per chi dispone di un appartamento o uno studio in un vecchio palazzo dove gli scarichi non sono a norma. Con lo scarico regolabile, infatti, si potrà avere un bagno nuovo senza rifare gli impianti interni e con un notevole risparmio di tempo e denaro. Le schede tecniche di tutti gli articoli sono ricche di dettagli in modo da consentire ai clienti di valutare con precisione gli arredi corrispondenti alle proprie esigenze.



Arredo bagno online assistenza e pagamenti



Le collezioni sono aggiornate costantemente con gli ultimi arrivi, le nuove proposte dei designer del settore e le promozioni con sconti dal 25% al 55% sulle migliori marche. Tutti gli arredi sono a norma UNI e targati CEE e provengono da ditte certificate Iso9001. A disposizione della clientela c’è un impeccabile servizio telefonico di assistenza immediata e supporto di tecnici specializzati in grado di assicurare la soluzione più adatta alle esigenze della clientela. La modalità di pagamento è facile e sicura tramite paypal, bonifico bancario e carta di credito. Si accetta anche il contrassegno in contanti alla consegna e si effettua il trattamento di Iva agevolata (da concordare preventivamente).



La spedizione viene effettuata entro 24 ore dall’acquisto e il costo è compreso nel prezzo. I tempi sono calcolati direttamente nel carrello e dipendono dai colli ordinati: si va da un minimo di 48 ore a un massimo di 30 giorni lavorativi quando si tratta di richieste personalizzate. La merce è imballata con cura all’interno delle scatole originali dell’azienda produttrice prescelta. In caso di merce danneggiata nessun problema: lo staff procede a una nuova spedizione totalmente a carico dell’azienda perché i prodotti viaggiano sempre con l’assicurazione compresa nel prezzo. Tutti gli articoli sono coperti da una garanzia di 2 anni.