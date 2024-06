La replica di Antonio Aufiero: “Totalmente estraneo ai fatti ipotizzati”

Riceviamo e pubblichiamo replica da parte dell’ex Sindaco di Pratola Serra, Antonio Aufiero, rispetto agli articoli sull’inchiesta per presunte tangenti elettorali:

“Il sottoscritto Antonio Aufiero, in relazione agli articoli ed alla forte risonanza che tale vicenda sta avendo, intende rappresentare il suo profondo stupore ed anche rammarico nel vedersi contestare tali e siffatte ipotesi accusatorie essendo totalmente estraneo ai fatti ipotizzati, non avendo mai e si sottolinea mai “preso, chiesto o ricevuto un solo euro” o altra utilità nella amministrazione della cosa pubblica.

Non è la prima volta – prosegue l’ex Sindaco – che vengono mosse accuse nei confronti dello scrivente per l’attività di amministratore del suo paese, che come ben noto si sono tutte e “dico tutte” concluse con sentenze di assoluzione, a dimostrazione dell’infondatezza delle ipotesi di reato contestate.

Fermo quanto innanzi, comunque, si esprime la massima fiducia nell’operato degli organi della Magistratura avellinese e napoletana di cui mi pregio di conoscere le doti di imparzialità ed equilibrio, che da sempre ne caratterizzano l’operato, alle quali – come sempre fatto – si offre la più totale ed incondizionata disponibilità.

Rappresento di aver conferito incarico all’ avvocato Teodoro Reppucci, al fine di predisporre tutte le attività difensive per dimostrare la totale estraneità dello scrivente alle contestazioni ipotizzate”, conclude Aufiero