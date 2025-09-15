La Regione Campania chiede ufficialmente al Governo il riconoscimento della Palestina

“Grazie al Movimento 5 Stelle, oggi il Consiglio regionale della Campania compie un gesto politico e morale necessario: condanna la barbarie in atto a Gaza e chiede ufficialmente al Governo italiano il riconoscimento della Palestina”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi, dopo l’approvazione in Aula della mozione unificata, che ha visto il contributo dei consiglieri Lettieri e Mocerino.

“Il testo, che condanna i crimini di guerra perpetrati da Israele nei confronti della popolazione civile palestinese e le azioni terroristiche di Hamas, impegna inoltre la giunta a sospendere ogni rapporto istituzionale con il governo Netanyahu finché non saranno ripristinati il rispetto dei diritti umani e delle norme del diritto internazionale. Tra gli altri impegni approvati: il sostegno a iniziative diplomatiche per un immediato cessate il fuoco, la promozione di azioni umanitarie in favore della popolazione di Gaza e il sostegno alla candidatura dei bambini palestinesi al Premio Nobel per la Pace”.

“All’indifferenza del governo nazionale abbiamo risposto alzando la voce. Questo atto è un segnale alle istituzioni, alla comunità internazionale e alle coscienze di tutti: la Campania – concludono i consiglieri M5S – sta dalla parte della dignità umana”.