Dolce Vita, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli sarà il legale del Comune

AVELLINO- Sara’ il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, l’ avvocato Carmine Foreste, il legale che rappresentera’ il Comune di Avellino nel corso dell’udienza preliminare che sarà celebrata il 15 ottobre davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, nel procedimento denominato “Dolce Vita”. La scelta del commissario prefettizio Giuliana Perrotta e’ caduta sul professionista napoletano. Si legge nella determina di nomina del professionista: “Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, abilitato all’esercizio della professione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori e che, nel corso della sua carriera professionale, ha acquisito notevoli competenze, principalmente di diritto penale”. Come e’ noto lo scorso 13 agosto il Commissario Perrotta aveva deliberato la costituzione di parte civile del Comune nell’udienza preliminare: “opportuna la costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale surrichiamato alla luce delle considerazioni sopra espresse al fine di rendere possibile all’eventualità ogni utile attività a tutela degli interessi dell’Ente Civico con tutti gli adempimenti di legge e le attività propedeutiche, connesse e consequenziali…” Aerre