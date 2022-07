La preside Berardino in pensione, il saluto dell’ex vicesindaco Nazzaro

Il pensionamento di Maria Stella Berardino, ex preside del Liceo scientifico “De Caprariis” di Atripalda, viene salutato con affetto dalla consigliere comunale Anna Nazzaro. “Ho avuto il piacere e l’onore, da vicesindaco ed assessore alla Pubblica Istruzione, di poter collaborare con lei. E’ stata un importante punto di riferimento per la città, per le famiglie, i docenti e, soprattutto, gli alunni. Grazie a lei, la scuola ed Atripalda sono cresciute. Le auguro tante cose belle di cuore”.