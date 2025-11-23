La Polizia Penitenziaria ricorda i tre agenti morti nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi

No AVELLINO- La Polizia Penitenziaria ha voluto rendere omaggio sulla sua pagina social ai tre appuntati degli agenti di custodia che persero la vita mentre erano in servizio nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi a causa del terremoto. “Gli Appuntati degli Agenti di Custodia Gennaro Bartolo, Lorenzo Famiglietti e Remo Forgetta, persero la vita mentre erano in servizio nella Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi durante il violento terremoto dell’Irpinia del 1980-si legge nel ricordo dedicato alle tre vittime- Non abbandonarono mai il loro dovere, neppure mentre la terra tremava e tutto crollava intorno. A loro è intitolato l’Istituto penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi”