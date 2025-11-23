Campania al voto: urne aperte per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale

Urne aperte in Campania per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. Si apre una due giorni cruciale per la politica regionale e nazionale, con un’attenzione che supera i confini del territorio: insieme alla Campania, infatti, si vota anche in Puglia e in Veneto, rendendo questo turno elettorale uno dei test politici più rilevanti dell’anno.

Seggi aperti dalle 7 alle 23

I seggi sono aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23. E ancora domani dalle 7 alle 15. Gli elettori possono recarsi nella sezione indicata sulla propria tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido.

Modalità di voto

L’elettore riceverà una scheda unica sulla quale potrà:

votare per un candidato presidente;

votare per una lista collegata;

esprimere fino a due preferenze, purché di genere diverso, per i candidati al Consiglio regionale all’interno della stessa lista.

Il voto alla lista si estende automaticamente al candidato presidente collegato. È possibile il voto disgiunto, cioè scegliere un candidato presidente e una lista non collegata.

I candidati in campo

Per il candidato del campo largo Roberto Fico, napoletano esponente del Movimento Cinque Stelle, ex presidente della Camera dei Deputati, in campo le liste Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Lista civica “Fico Presidente”, Lista “A Testa alta”, emanazione del presidente uscente Vincenzo De Luca, Noi di Centro – Noi Sud, lista vicina al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, Avanti Campania, che mette insieme socialisti e repubblicani, e Casa Riformista di Matteo Renzi.

Nel centrodestra a sostenere Edmondo Cirielli, salernitano, viceministro agli Esteri del governo Meloni, ci sono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista civica “Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti”, Lista “Noi Moderati”, Udc, Democrazia cristiana con Rotondi, lista Noi Pensionati – Consumatori.

In campo poi anche Nicola Campanile (“Per – per le persone e la comunità”), Giuliano Granato (Campania Popolare), Carlo Arnese (“Forza del popolo”), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi).

Gli elettori chiamati al voto

Sono chiamati al voto milioni di cittadini campani, insieme agli elettori di Puglia e Veneto. Si tratta di uno dei bacini elettorali più ampi del Paese: il risultato avrà un peso significativo negli equilibri politici nazionali e nelle strategie dei partiti per i prossimi mesi.