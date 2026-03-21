La Polizia gli sequestra la droga, tornano dal pusher per riacquistarla: arrestato

VALLO LAURO- Tornano dal pusher per riacquistare la droga, cocaina e hashish, che gli agenti del Commissariato di Lauro gli avevano sequestrato poche ore prima durante un controllo e, non sapendo di essere seguiti dagli stessi agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, consentono di arrestare il pusher che gli aveva dato appuntamento in una zona di Nola per la consegna, un quarantenne del nolano già noto alle forze dell’ordine, bloccare la cessione e di sequestrare diciotto pallini di cocaina, per un totale di 7,62 grammi e somma di denaro di 335 euro in piccolo taglio oltre ad un coltello a serramanico. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Lauro e Nola, dove gli agenti del Commissariato di Lauro in “trasferta” hanno arrestato il quarantenne, che questa mattina è comparso davanti al Tribunale di Nola per l’udienza per direttissima, conclusa con la convalida dell’arresto e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri nel Vallo di Lauro. Gli agenti del Commissariato hanno bloccato due soggetti trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente, cocaina e hashish. Condotti in Commissariato per effettuare la segnalazione in Prefettura per l’uso personale di sostanze stupefacenti, all’uscita i due sono stati seguiti dal personale della Polizia. Una intuizione investigativa che si è rivelata fondata, visto che di lì a poco alle due segnalazioni si e’ aggiunto anche il sequestro di altro stupefacente e l’ arresto.