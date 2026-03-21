I Carabinieri incontrano gli alunni della Valle Ufita su legalità e sicurezza informatica

Nel giorno della Festa del papà, a Sturno, circa 200 alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Frigento-Sturno-Gesualdo-Villamaina hanno incontrato i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e quelli della Stazione di Frigento.

L’incontro si inserisce nelle iniziative volute dal Comando Provinciale di Avellino, sempre più impegnato in eventi finalizzati alla promozione ed allo sviluppo della cultura della legalità, soprattutto tra le nuove generazioni.

Dopo l’introduzione del Dirigente Scolastico e dei Sindaci di Sturno e di Frigento, il Comandante della Compagnia e quello della Stazione hanno illustrato ai curiosi discenti delle scuole della Valle Ufita i tanti pericoli che possono nascondersi dietro un uso poco consapevole dello strumento informatico. Attraverso una narrazione semplice e di pronta intuizione, si è discusso di casi concreti dove i giovani ed appassionati scolari hanno imparato quali e quanti rischi potrebbero incontrare mentre navigano in internet, e come difendersi. Prima di concludere l’incontro, gli alunni hanno ricevuto una gradita sorpresa, l’incontro con il “Carabiniere” Debby, un pastore tedesco antidroga in forza al Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno. E’ stata questa l’occasione per mettere in guardia i ragazzi circa i pericoli dell’uso di sostanze stupefacenti.

“Ricordate i consigli che avete ricevuto mattina, e riflettete bene prima di prendere decisioni che potrebbero poi avere conseguenze negative…”, questa la chiosa con la quale il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano ha salutato il giovane uditorio.



