La Questura di Avellino è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra concorso di presepi artigianali dal titolo “La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di Solidarietà”, che coinvolge gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino. L’evento si terrà domani, 6 dicembre 2024, alle ore 11:00, presso la sede della Questura di Avellino.

Il progetto, ideato dalla Questura di Avellino in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino e la Sezione A.N.P.S. “Ciriaco di Roma” di Avellino, rientra in un’iniziativa più ampia volta a sensibilizzare i giovani su temi fondamentali come l’importanza dell’arte, della tradizione, della famiglia come nucleo primario di educazione e dei valori di solidarietà e vicinanza ai più deboli, pilastri della mission della Polizia di Stato. L’iniziativa si propone inoltre di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali e il mondo scolastico, promuovendo la cultura della prevenzione e del benessere tra gli adolescenti.

Alla cerimonia parteciperanno il Prefetto di Avellino Dr.ssa Rossana Riflesso, le Autorità civili, i Dirigenti Scolastici e i docenti delle scuole coinvolte. Gli studenti della sezione canto del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino offriranno una performance musicale, accompagnando la cerimonia con canti natalizi. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di riflessione sull’importanza dei valori sociali e culturali, particolarmente significativi durante le festività natalizie.

L’iniziativa prevede che le opere realizzate dai ragazzi, dopo la mostra-concorso, saranno oggetto di donazione alle famiglie bisognose della città individuate attraverso la Caritas Diocesana. Hanno contribuito alla realizzazione delle opere d’arte gli studenti dell’ I.C. “C. Colombo – F. Solimena” di Avellino, I.C. “San Tommaso-F. Tedesco” di Avellino, Convitto Nazionale “P.Colletta” di Avellino, I.C. “Regina Margherita -L. Da Vinci” di Avellino, I.C. “E. De Amicis- R. Masi” di Atripalda (Av), I.C. di Mercogliano (Av), I.C. “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino(Av).

Al termine della cerimonia, sarà inaugurato un presepe donato dall’I.S.I.S.S. “P.A. De Luca” di Avellino alla Questura, che sarà benedetto da S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo della Diocesi di Avellino.

La Polizia di Stato, attraverso questo evento, conferma il proprio impegno nella promozione di momenti di riflessione e di solidarietà, specialmente in un periodo così significativo come il Natale.