“La piattaforma logistica va realizzata, mi batterò per questo”. Irpinia, parla Mara Carfagna

Mara Carfagna ritorna ad Avellino per incontrare dirigenti, iscritti e simpatizzanti. Tra politica e grandi problemi che riguardano l’Irpinia. Uno su tutti, il polo logisitico in valle Ufita, con il possibile scippo di un’infrastruttura che potrebbe essere vitale, invece, per lo sviluppo della provincia.

Il presidente di Azione questo lo sa bene ed è pronta a combattere per evitare questa iattura: “Mi batterò – dice – affinché la piattaforma venga realizzata”.

Carfagna è in Irpinia nel giorno delle amministrative. E ribadisce la stella polare del partito: scegliere e votare i candidati non in base alle tessere di partito ma in base alle competenze. Per rilanciare “Azione”, la Carfagna ritiene fondamentale “uscire” dai social: “Apriamo più sedi di partito possibili e spalanchiamo le porte ai cittadini”. Fallito il partito unico con “Italia Viva” di Renzi, per l’ex ministro c’è ancora spazio per la creazione di una grande area moderata, popolare, riformista e liberista.