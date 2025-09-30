La partita a cricket finisce in lite: diciassettenne colpito alla testa

AVELLINO- La partita a cricket finisce in lite e uno dei due protagonisti, colpito alla testa con una mazza, viene ricoverato al Moscati, non in condizioni gravi. Un diciannovenne straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni un ventisettenne bengalese, connazionale del ferito, che è un diciassettenne della stessa nazionalità. Gli agenti della Questura stanno ricostruendo la causale della lite.