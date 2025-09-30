Autostazione, controlli preventivi delle Fiamme Gialle: in campo anche i cinofili

AVELLINO – Una mattinata di controlli preventivi. Quelli scattati nei luoghi di maggiore concentrazione dei giovani e degli studenti. A partire dall’Autostazione di Avellino. In campo i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, agli ordini del maggiore Silverio Papis e un’unità cinofila delle Fiamme Gialle di Napoli. Al fiuto di Jaqueline, la finanziere a quattro zampe in azione, eventuali sospetti di detenzione di stupefacenti. Un’attività, quella messa in campo dalla Gdf di Avellino, che riguarderà anche le aree limitrofe agli edifici scolastici
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it