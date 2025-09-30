Autostazione, controlli preventivi delle Fiamme Gialle: in campo anche i cinofili

Autostazione

AVELLINO – Una mattinata di controlli preventivi. Quelli scattati nei luoghi di maggiore concentrazione dei giovani e degli studenti. A partire dall’Autostazione di Avellino. In campo i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, agli ordini del maggiore Silverio Papis e un’unità cinofila delle Fiamme Gialle di Napoli. Al fiuto di Jaqueline, la finanziere a quattro zampe in azione, eventuali sospetti di detenzione di stupefacenti. Un’attività, quella messa in campo dalla Gdf di Avellino, che riguarderà anche le aree limitrofe agli edifici scolastici