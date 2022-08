“La pace salverà il mondo”, la due giorni organizzata a Montaperto di Montemiletto

“La Pace salverà il mondo” è il tema delle due giornate di attività e riflessioni organizzate dalla Parrocchia SS Rosario di Montaperto per il 24 e 25 agosto. Nell’ambito del percorso che la parrocchia di Montaperto ha avviato già da qualche tempo è stato organizzato una due giorni durante la quale si parlerà di “ Pace che salverà il mondo”.

Il 24 alle ore 19:30, in collaborazione con Serming Arsenale della Pace e le associazioni, sarà allestita una mostra dal tema “Disinneschiamo parole, azionie silenzi della guerra” che pone al centro il termine disinnescare la guerra per innescare la pace e questo lo si può fare solo attraverso la consapevolezza che la pace e la guerra dipendono indissolubilmente dalla scelta che ciascuno fa in ogni momento della vita delle parole, delle azioni o dei silenzi Questa scelta coinvolge tutti dal singolo ai “potenti “ della terra e si riflette nell’ambito personale o collettivo in modo diretto e immediato. Seguirà una fiaccolata.

Il 25 alle ore 18:30 presso L’oasi della Carità di Montaperto(in caso di pioggia si terrà in chiesa ) si svolgerà il convegno su Dostoevskij. Paolo Brogna presenterà “Memorie del Sottosuolo”. Seguirà l’intervento di Teresa Zeppa (liceo classico Pietradefusi) “La Speranza” .Completerà gli interventi il Gerardo Vena che sviluppeerà il tema “Dostoevskij,Solovev e la Chiesa universale: la soluzione russa alla crisi dell’occidente”. Le conclusioni saranno affidate al Vescovo della diocesi di Benevento Felice Accrocca. Modereranno Don Pasquale Lionetti e Carlo de Santis.

Durante il convegno saranno eseguiti brani di compositori Russi diretti da Simona Ciampi.