La “notte magica” dei Lupi: citta’ in tripudio in attesa della squadra

AVELLINO- Alle venti e trenta minuti il triplice fischio al Viviani di Potenza fa scattare la “notte magica” dei Lupi. La citta’ e’ in tripudio. Nei quartieri fumogeni, fuochi di artificio e tantissimi giovani che hanno assistito dalle TV spuntate davanti a bar e attività commerciali iniziano una festa che va ancora avanti, in attesa dell’arrivo in Piazza Liberta’ della squadra di mister Biancolino. La città e’ un’ immensa bolgia verde, il colore dei fumogeni e delle bandiere e magliette dei sostenitori dell’ Avellino. Famiglie con bambini, giovanissimi da tutta la provincia hanno invaso il Corso e Piazza Liberta’, dove il Palazzo della Provincia si è illuminato di verde, come già da giorni la Torre dell’ Orologio. La festa e la notte magica e’ appena cominciata. Al ritmo di “Serie B” ripetuto come un mantra che scaccia l’incubo vissuto per sette anni in una serie non cadetta. Le note di una stagione intensa sono scandite da Gianna Nannini e dai cori della Curva. Una notte magica aspetta i Lupi e colorera’ Avellino.