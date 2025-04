Biancolino: “Io devoto a Mamma Schiavona, mi ha dato la forza”

L’Avellino conquista la Serie B e, al termine della festa, arrivano anche le parole emozionate di Raffaele Biancolino. Per l’allenatore, già protagonista di quattro promozioni da calciatore con i Lupi, è la prima da tecnico della prima squadra, dopo i successi alla guida della Primavera. “Ci credevo dall’inizio,” racconta Biancolino, “vedere tutta questa gente felice e festante era il mio primo obiettivo: ridare gioia ed entusiasmo a chi ha sofferto tanto negli ultimi anni. Ho creduto fin dal primo giorno in questa possibilità. Mi dicevano che ero pazzo, che non ero pronto, ma intanto abbiamo portato l’Avellino dove merita di stare. Ora vediamo cosa succederà.”

Poi un pensiero speciale rivolto alla sua fede: “Il braccialetto al mio polso? Porta l’immagine della Madonna di Montevergine. Sono devoto e credente al massimo. Mi sta aspettando: le ho fatto una promessa. Già il pomeriggio prima della partita con la Turris ero salito al Santuario a chiederle forza e protezione.”

Biancolino conclude con un riferimento all’amore viscerale per la città: “Abito ad Avellino, conosco tutti. Questa è la forza in più che mi spinge a dare sempre il massimo. Bisogna crederci sempre.”