La neve crea disagi anche per le raccolte rifiuti ed i servizi di spazzamento. E’ successo in alcuni comuni, dove i servizi non sono stati effettuati o effettuati soltanto parzialmente, come comunica in una nota la società addetta, “Irpiniambiente”. In particolare, si sono registrate interruzioni dei servizi nei comuni maggiormente interessati dagli accumuli di neve a partire dalla nottata appena trascorsa.

L’impossibilità a svolgere con regolarità il servizio è stata determinata non solo dall’impraticabilità di alcune strade per raggiungere le utenze in alcuni comuni, ma anche per gli impianti dislocati in aree dove gli accumuli di neve sono già cospicui.

Pertanto, anche in assenza di neve o in condizioni per le quali è sembrato possibile effettuare le raccolte, queste non sono state effettuate perché l’impianto di destinazione non è risultato raggiungibile.

Gli uffici operativi della società, unitamente al management aziendale, stanno verificando tutte le condizioni di difficoltà, e si impegnano a ripristinare i servizi in assenza di condizioni di rischio.

Anche per la giornata di domenica, in alcune aree della provincia di Avellino, si prevedono ulteriori precipitazioni nevose, e pertanto, l’effettuazione delle raccolte a partire da domenica notte sarà valutata al momento dell’avvio del servizio, considerando prioritaria l’effettuazione dello stesso in garanzia della tutela delle comunità servite e delle maestranze.

Aggiornamenti in merito ai servizi previsti a partire dalla notte di lunedì saranno forniti nella giornata di domani.