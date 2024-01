La mobilitazione agricola fa tappa a Collina Liguorini: oltre 200 trattori in strada

Oltre 200 trattori in strada davanti agli uffici di Collina Liguorini della Regione Campania. La mobilitazione agricola arriva nuovamente in città in difesa del cibo italiano e contro le politiche agricole portate avanti dall’Unione Europea. Nessuna sigla sindacale, ma solo le bandiere tricolori a colorare il corteo. In piazza coltivatori, allevatori, imprese e cittadini. Tantissimi anche i giovani a supporto della mobilitazione. Un corteo pacifico ma non si escludono iniziative più dure. A sostegno degli agricoltori anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

