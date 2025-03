La minoranza “boccia” il Bilancio Buonfiglio: che fine ha fatto il cambiamento?

TAURANO- “Dal bilancio di previsione consegnato all’opposizione non si intravede quella idea di cambiamento tanto annunciata”. E’ la premessa con cui il consigliere comunale di minoranza Tommaso Buonfiglio ha espresso il voto contrario al documento finanziario programmatico portato in aula dalla maggioranza consiliare di Taurano. Giungendo anche alla conclusione per cui “Voteremo No in omaggio a quel cambiamento a cui noi crediamo per il bene di Taurano. E consigli agli amici di questo consiglio di riflettere sul voto ed al segretario comunale di allegare questo scritto alla delibera di consiglio. Chiediamo altresì di inviare copia a cura del segretario comunale al comando guardia di finanza di Baiano al comando stazione carabinieri di Lauro oltre che alla Corte dei Conti ed prefetto di Avellino”. Una valutazione capitolo per capitolo, quella proposta da Buonfiglio, che ha messo in evidenza come: “nel bilancio di previsione sono indicati alcuni capitoli di spesa su quali occorre fare chiarezza: sono previste sia indennità di funzione del Sindaco sia degli assessori sia del Presidente del Consiglio. Addirittura le indennità dei responsabili i settore sono passate da una a tre. Il conto 2025 oltre a mancare di una spinta riformatrice, come dicevamo, mostra molte anomalie sia tra le entrate che tra le d’uscite”. Una lunga disamina dei dati dati contenuti nel documento finanziario: “Riporteremo alcuni esempi che hanno una ricaduta diretta sui cittadini essendo il comune soltanto responsabile di una partita di giro : questa amministrazione paga per il servizio di raccolta differenziata fatture mensili di 12.552,00 che riportate su 12 mesi portano il conto a 150.624,00 annui; nel capitolo cap.1743 si riporta a copertura del servizio l’importo di € 86.054, molto al di sotto della spesa prevista. Sembra che manchino circa 64000 mila euro su cui il responsabile finanziario deve fornire delucidazioni. Riteniamo che non si può attingere da altri capitoli tipo il 1739 che serve al pagamento discariche per l’umido e altro. In merito al servizio dell’umido occorre una ulteriore considerazione considerato l’aumento del costo del servizio passato da una media 2400 euro ad una di 4000 euro mensili: quale è la causa questo aumento forse il trasporto ? Ma quando si è affidato il servizio di raccolta differenziata non. comprendeva pure tutto trasporto ? Siamo ancora curiosi di capire se le deleghe alla riscossione delle premialità sulla raccolta differenziata sono rimaste in capo all’ente o sono state delegate alla ditta appaltatrice Siamo costretti a chiedere con cortesia perché ad oggi nonostante la richiesta sia datata 10 ottobre la documentazione sulla gara riguardante i rifiuti non è stata consegnata . Eppure visto le indennità pagate ai responsabili, il comune dovrebbe essere un gioiello di precisione”. E i conti non sono finiti: “Per intenderci, facciamo un po’ di conti: se la delega alla riscossione delle premialità della raccolta differenziata viene affidata direttamente la ditta appaltatrice, allora non si possono indicare in entrata 10.000 sul capitolo 3137 come premialità; non solo servizio affidato alla SIA Soluzioni Integrate Ambientali non costerebbe più 150000 ma quasi 180.000 comprensivo delle premialità di oltre 25000/30000 che il comune incassava da Corepla, Coripet, Conai. Perché!”. A cui si aggiunge un altro dato: “Altra scelta sbagliata è ascrivere nel bilancio la somma di € 108.500 per la cessione del suolo in località Arcuciello: sbagliata per tempi e modi. Le somme risultanti sono a destinazione vincolata e servono a coprire la spesa corrente”. Infine una serie di capitoli di spesa su cui non ci sono, secondo il consigliere di minoranza: Sommando tutte le riduzioni delle voci… risulta un importo totale di € 197.474,72 di minore entrate e quindi non troveranno copertura spese per di 197.474,72, diventando un Bilancio senza coperture. lo vi capisco miei cari consiglieri dopo una campagna elettorale con tante soprattutto dopo qualche assunzione non si vuole essere impopolari aumentando la tassazione, TARI e IMU ma un bilancio cosi come proposto

irricevibile e soprattutto con tanti capitoli d’entrata senza le dovute coperture e tante

spese in uscita ridotte per far compensare i saldi”.