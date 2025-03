Ariano Irpino celebra Sant’Ottone Frangipane con la tradizionale distribuzione del pane benedetto

Ariano Irpino celebra il suo Santo Patrono, Sant’Ottone Frangipane. La Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, in collaborazione con le associazioni cittadine e il Comune di Ariano Irpino, è lieta di annunciare la tradizionale distribuzione del pane benedetto, un evento che rappresenta un momento di grande valore spirituale e di profonda solidarietà.

La distribuzione del pane benedetto è un’occasione speciale in cui tutta la comunità è invitata a partecipare, ricevendo il pane, simbolo di condivisione, unione e sostegno reciproco. Questo semplice, ma profondo gesto, ricorda il legame che unisce tutti come cittadini e come credenti, rafforzando il valore della comunità. Inoltre, i proventi della distribuzione saranno interamente devoluti a opere caritatevoli.

L’invito è rivolto a tutti a partecipare a questa significativa iniziativa, che unisce fede, tradizione e solidarietà. Questo evento, infatti, non è solo un’occasione di devozione, ma anche di impegno sociale, per costruire una comunità più forte e unita.

Anche quest’anno il Santo Patrono ha permesso alla comunità di vivere un importante momento di riflessione e di azione, riunendo tutti nel perseguire un unico obiettivo: fare del bene.