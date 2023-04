La Micri del giornalista irpino Criscitiello acquistata dal fondo Blacktsone

Il fondo Blackstone, colosso della finanza statunitense, diventa azionista di maggioranza della Micri Communication srl, società storica fondata nel 2010 che fa riferimento a Michele Criscitiello, Editore e Ceo di Sportitalia, giornalista originario di Avellino.

Il fondo statunitense ha completato l’operazione attraverso il gruppo spagnolo Cirsa (controllato al 100% da Blackstone) che a sua volta detiene il controllo del gruppo Eplay24: quest’ultimo ha quindi acquisito la maggioranza delle quote (si parla del 70/80%) della Micri Communication srl.

L’operazione riguarda SportitaliaBet, attualmente skin di Eplay24 con numeri da vero concessionario facendo registrare circa 50 milioni di euro di turnover mensile. È stato ceduto il marchio SportitaliaBet, oltre ad altri marchi secondari come Sportitalia Fun. Nell’operazione, invece, non rientra l’emittente televisiva Sportitalia gestita attraverso un’altra società, la Italia Sport Communication, che resterà completamente nelle mani di Criscitiello come persona fisica con il 100% delle quote

L’operazione inoltre, prevede, a favore di Eplay24, l’aumento di quote nei prossimi anni ma Criscitiello resterà a far parte del progetto come fortemente voluto da Cirsa.

Il giornalista irpino, infatti, resterà Presidente della Micri Communication. SportitaliaBet diventa, di fatto, il vero fiore all’occhiello del gruppo Eplay24 che farà da subito investimenti per potenziare qualità e offerta del sito che in questi ultimi 2 anni ha fatto registrare numeri da record.