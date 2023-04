Auto si ribalta, giovane ferito. Intervento dei Vigili del Fuoco a Monteforte

Incidente stradale a Monteforte Irpino. Un giovane è rimasto ferito. E’ accaduto alle 6 di questa mattina in via Molinelle. Sono subito intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Avellino ed i sanitari del 118.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola autovettura che nello sbandare si è ribaltata. Alla guida un ragazzo originario del posto preso subito in cura dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per la cure delle ferite riportate. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato.