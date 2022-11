La mia storia sotto le bombe con 400 animali da salvare: il libro presentato ad Avellino

Andrea Cisternino, noto fotografo di origini romane e titolare di un rifugio di animali a quarantacinque minuti da Kiev (Ucraina), venerdì 18 novembre alle ore 18:30 sarà ad Avellino ospite delle associazioni “Avionica” e “In ricordo di Lacuna”.

Nel corso dell’iniziativa, che si terrà presso la sede di Avionica sita in Via Colombo n.16 H, Avellino, Cisternino presenterà il suo ultimo libro, edito da Mondadori, “Non per coraggio ma per amore – La mia storia sotto le bombe con 400 animali da salvare” sua toccante e personale testimonianza di essere rimasto in Ucraina anche con lo scoppio del conflitto con la Russia. Racconterà degli attacchi aerei, della progressiva mancanza di scorte di cibo ed acqua potabile, della mancanza di energia elettrica, dell’impossibilità di ricevere aiuti internazionali eppure, nonostante tutto, lui è rimasto lì “non per coraggio ma per amore”.

All’iniziativa sarà presente la Deputata Carmela Auriemma, impegnata a sostenere un messaggio di pace e di vicinanza non solo alla tematica di solidarietà ma anche a quella animalista. L’evento sarà moderato dal dottor Francesco Marrazzo.