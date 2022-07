La “mano” di Danilo. Smile Arena e mercato di sera, Campo Genova non è inquinato e cambia finalmente pelle

Le belle coincidenze. Sarà stata sicuramente anche la “mano” di Danilo. Il via libera definitivo della Regione Campania sulle condizioni ambientali di Campo Genova, che sancisce anche uno start molto più tranquillo della “Smile Arena” tanto cara al sindaco Gianluca Festa, arriva proprio a ridosso dell’importante evento organizzato dall’associazione di promozione sociale Danilo d’Argenio – Real Daddy (nata in memoria di Danilo d’Argenio, giovane avellinese scomparso nel luglio del 2021 a causa di un improvviso malore), il festival di musica Techno/House volto a raccogliere fondi per il progetto “vogliamo un futuro per te”, in programma il 28 luglio (il ricavato della vendita dei biglietti sarà utilizzato per istituire borse di studio, dare nuove opportunità a giovani talentuosi della nostra terra e sostenere famiglie in difficoltà) nell’area posta alle spalle della Curva Nord del “Partenio Lombardi”.

Campo Genova non è inquinato, è scritto ormai su documenti ufficiali. Una vittoria senza ombra di dubbio per Festa. “La verità, come sempre accade, ha prevalso sulle tante polemiche registrate, sulle discussioni sterili e su quelli che sono stati spesso attacchi ed allarmismi palesemente gratuiti e strumentali sull’argomento. Dal canto mio, invece di alimentare un clima di scontro, ho preferito dare il via a tutte le verifiche e gli studi possibili, attendendo pazientemente l’epilogo della vicenda con l’assoluta convinzione di aver fatto la scelta giusta. Ed oggi tutti gli Enti preposti ai vari controlli ne confermano inequivocabilmente la correttezza e fattibilità”, afferma il primo cittadino che, finalmente, ritrova la voce anche con i colleghi de “Il Mattino” (queste sono sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano campano).

Smile Arena (“l’area, come illustrato già due anni fa, potrà ospitare eventi, concerti e manifestazioni”) e non solo. A partire dal 30 luglio e per tutto il mese di agosto, Avellino avrà, di sabato, il mercato serale. Un’altra iniziativa fortemente voluta da Festa. “Si tratta dell’edizione serale del mercato bisettimanale che tutti conosciamo”.