Politica La Lega archivia la campagna elettorale. Appuntamento anche a Lauro 17 Settembre 2020

La Lega chiuderà la campagna elettorale in piazza tra la gente, nel pieno spirito leghista, valorizzando il contatto umano. In questa tornata elettorale la Lega ha scelto di incontrare le persone ed i cittadini campani presso i mercati rionali di tutta la regione. In piazza i parlamentari, i candidati e i militanti, tutti insieme tra le pittoresche bancarelle dei mercati di Secondigliano, Vomero, Fuorigrotta e Posillipo a Napoli; i mercati a Cava de’ Tirreni e Sarno in provincia di Salerno; anche ad Avellino il partito di Salvini ha optato per il contatto umano.

Domani, a Napoli, verranno allestiti due gazebo. In provincia di Avellino, invece, verrà realizzata una distribuzione di materiale elettorale con i candidati irpini a Lauro, alla presenza del segretario regionale on. Nicola Molteni. Tra la gente, per la gente. Una Campania senza più clientele. Dal 22 settembre, con la Lega in Consiglio regionale, una Campania più sicura ed efficiente.

GAZEBO NAPOLI:

– via Chiaia (adiacenze Metropolitan)venerdì 18 settembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 20:00

– largo Berlinguer (alt.BNL)venerdì 18 settembredalle ore 9:00 alle ore 14:00.

DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTORALE A LAURO (AV)

venerdì 18 settembre, ore 10:30, presso il mercatino di Lauro, in via vittime di Bologna con il segretario regionale della Lega on. Nicola Molteni.