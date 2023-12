La Guardia di Finanza presenta il suo calendario con i disegni di Manara

Domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 18:00, avrà luogo, presso l’Auditorium del Polo dei Giovani di Avellino, via Morelli e Silvati n. 16, la presentazione del Calendario Storico della Guardia di Finanza per l’anno 2024, realizzato in collaborazione con la Triennale Milano, Paolo Mieli ed il fumettista Milo Manara.

Alla cerimonia presenzieranno il Prefetto di Avellino, il Sindaco di Avellino e autorità civili e militari locali.

L’evento, condotto da Giuseppe Joy SAVERIANO, sarà accompagnato dai musicisti del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, diretti dal M° Antonio Ferraro che proporranno una selezione di brani.