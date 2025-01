La grande musica dell’Orchestra Mater chiude il cartellone degli eventi natalizi

LAURO- Dall’ Overture del Barbiere di Siviglia di Rossini al Preludio Traviata di Verdi, passando attraverso il Preludio Carmen di Bizet e l’ Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, insieme alle danze ungheresi di Shostakovich e ad un Moment for Morricone, una sequenza di brani di Ennio Morricone. Infine una chiusura con la Tritsch-Tratsch-Polka di Strauss e la Marcia di Radetzky. Un finale di grande musica per il cartellone natalizio del Comune di Lauro, che si chiude con il Concerto dell’ Epifania nella Chiesa del Carmine. Grande musica e tanta emozione, una chiesa gremita e standing ovation finale per l’Orchestra Mater, venticinque giovanissimi professionisti, diretti dal maestro Antonio Ferraro, che a Lauro e’ di casa. Il piu’ emozionato e’ stato proprio il giovane direttore d’orchestra, che ha ricordato come, pur non essendo il suo primo concerto nel paese di origine, per una serie di fattori quella di ieri e’ stata una serata particolare. Il ringraziamento all’ amministrazione comunale, in prima fila ad assistere all’evento c’erano il sindaco Rossano Sergio Boglione e i consiglieri Luigi Sepe e Paola Scafuro, che ha voluto proprio chiudere con il concerto il cartellone di eventi natalizi. Il maestro ha anche ricordato chi non c’è più e ha contribuito a fargli nascere questa passione per la musica. A partire dai nonni e dal maestro Michele Buonfiglio, di cui e’ stato allievo nella sua Accademia di Lauro.

