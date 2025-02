La giunta approva il Pre-consuntivo: disavanzo ridotto di altri 5 milioni rispetto all’anno scorso

La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio, Alessandro Scaletti, ha approvato il risultato presunto di sintesi dell’Amministrazione al 31 dicembre 2024. Il Comune di Avellino prosegue sulla strada del risanamento finanziario, confermando il medesimo trend già segnato con il risultato di Amministrazione precedente, approvato al 31 dicembre 2023. Il processo di recupero del disavanzo continua.

Il risultato presunto di Amministrazione, infatti, conferma la buona condotta dell’Ente nel rispetto degli impegni presi con il piano di riequilibrio e con il Patto stipulato con il Governo. Sulla buona condotta dell’Ente, già si è era espressa, con parere positivo, la Corte dei Conti Campania, nell’adunanza pubblica del 05 dicembre 2024.

«A oggi – spiega l’assessore alle Finanze, Alessandro Scaletti – in attesa dell’approvazione del Rendiconto che avverrà entro il 30 aprile, il disavanzo è stato ridotto per circa 5 milioni di euro rispetto all’anno 2023. Ma non si esclude che il dato possa essere soggetto a variazioni fino alla definitiva approvazione del Rendiconto. Qualora il dato esposto venga confermato – aggiunge Scaletti – significherebbe che l’Ente continua alacremente nel processo di risanamento superando, con il 2024 la soglia obiettivo di recupero del 75% del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e il 74% circa degli obiettivi imposti per il 2024

ai fini del Patto per Avellino».