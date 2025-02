I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 05’30 di oggi 10 febbraio sono intervenuti in via Sant’Agata, nel territorio del comune di Contrada, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area interessata dal rogo. I Carabinieri della Stazione di Forino hanno effettuato i rilievi dell’accaduto.

