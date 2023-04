La Digos indaga sulla scritta contro il Ministro Piantedosi

Avellino – Indaga la Digos della Questura di Avellino sulla scritta ingiuriosa nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Realizzata con vernice spray nera, probabilmente sulla base di una scritta precedente, è apparsa su un muro di Portico Santa Lucia nel centro storico della città.



La frase fa riferimento alle dichiarazioni di Piantedosi sull’emergenza migranti quando usò il termine “carico residuale” in occasione del naufragio di Cutro, in provincia di Crotone, dove hanno perso la vita 87 migranti. Quelle parole scatenarono l’indignazione e le polemiche da parte di politici ed associazioni.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista e faranno probabilmente una verifica dei sistemi di videosoeveglianza eventualmente presenti in zona.

Matteo Piantedosi che ha origini irpine, di Pietrastornina, solo 2 settimane fa è stato ad Avellino per un fitto programma di iniziative.