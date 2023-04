50enne trovato morto in casa a Candida

A Candida un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Le circostanze lasciano pensare che si sia tolto la vita. La scoperta da parte dei familiari che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 ed i Carabinieri della Compagnia di Montefalcione, ma non c’era più nulla da fare per il 50enne che pare soffrisse di depressione. La salma è stata prima trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino e poi restituita ai familiari per i funerali. Sconcerto nella comunità di Candida per questa tragedia. L’ennesima che colpisce l’Irpinia.