La Curva Sud contro le Squadre B: per 15 minuti sarà all’esterno dello stadio

La Curva Sud con un comunicato ha sottolineato che, nella sfida di domenica mattina contro la Juventus Next Gen, per 15 minuti non farà tifo e sarà all’esterno dello stadio.

In occasione della sfida casalinga di domenica contro la Juve next Gen, i gruppi della Curva Sud Avellino resteranno fuori lo stadio per i primi quindici minuti di gioco. Siamo abituati a pensare al calcio come espressione di una identità popolare e alle squadre come rappresentanza di una città e della cultura della sua gente. Le squadre B, dal nostro modo di vedere le cose, si posizionano all’estremo opposto, frutto di scelte economiche che magari di anno in anno vedono tifoserie costrette a sparire dal calcio che conta.

Invitiamo tutti i tifosi a seguire la nostra protesta, con la speranza che il calcio torni a essere della sua gente. Durante la nostra assenza, in balaustra lasceremo uno striscione di protesta. Chiunque volesse liberamente scegliere di entrare dal primo minuto, è pregato di lasciare libero lo spazio centrale.

AVANTI ULTRAS, AVELLINO CONTRO LE SQUADRE B