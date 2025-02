Escavatore in fiamme a Via De Gasperi: la pista e’ del raid doloso

AVELLINO- Si fa strada l’ipotesi più inquietante, ovvera quella del dolo, per il principio di incendio che nella serata di ieri ha parzialmente interessato un escavatore di un’ impresa di movimento terra di Mercogliano, impegnata nello scavo di un cantiere per la realizzazione di un edificio residenziale in Via De Gasperi. Determinante e’ stato l’ intervento del personale delle Fiamme Gialle, in servizio presso la vicina sede del Comando Provinciale di Via Pontieri, che hanno immediatamente dato l’allarme ed evitato che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. In attesa delle relazione dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, si fa strada l’ipotesi del dolo. Nell’area, almeno secondo le prime indiscrezioni, sarebbero state trovate tracce di innesco. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino sono tornati nella mattinata in Via De Gasperi, dove hanno proceduto ad acquisire ulteriori elementi, in particolare le immagini delle videosorveglianza attiva nella zona del probabile raid. Già sono stati ascoltati gli imprenditori interessati al cantiere, l’impres che realizza l’intervento e quella impegnata nello scavo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino.

