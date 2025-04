La Curva Sud chiama a raccolta i tifosi dell’Avellino: appuntamento sabato alle 17

La Curva Sud suona la carica e chiama a raccolta tutta la tifoseria dell’Avellino. Appuntamento sabato alle ore 17:00 per caricare la squadra in vista della trasferta di Catania.

SOLO CHI OSA PUÓ SCRIVERE LA STORIA…

Ancora una volta assurde restrizioni ci impediranno di presenziare sugli spalti del Massimino, ma nessuno potrà mai spegnere la nostra voce.

Quei novanta minuti i nostri ragazzi non li giocheranno da soli: in campo porteranno la nostra pas-sione, il nostro cuore e tutto il calore che gli tra-smetteremo.

Sabato ci ritroveremo alle ore 17:00 nel piazzale antistante la tribuna Montevergine per un solo obiettivo: far sentire ai nostri ragazzi tutto il nostro sostegno prima della partenza per Catania. Per farlo, però, abbiamo bisogno di tutti voi.

AVANTI ULTRAS… AVANTI AVELLINO