Avella, domenica sarà riaperta al pubblico la Pineta del Fusaro

L’Amministrazione Comunale di Avella è lieta di annunciare che domenica 6 aprile 2025, ore 12:00, verrà ufficialmente (ri)aperta al pubblico la Pineta del Fusaro – Baden Powell, un nuovo spazio verde a disposizione della comunità.

Dopo un lungo lavoro di riqualificazione, il sito è stato restituito ai cittadini come luogo di incontro, svago e benessere. L’area, completamente rinnovata, sarà accessibile a tutti e offrirà percorsi naturalistici, zone relax e spazi dedicati ad attività all’aria aperta.

Il Sindaco Vincenzo Biancardi: “Restituire alla comunità un’area verde di questa importanza è un traguardo fondamentale per la nostra amministrazione. La Pineta del Fusaro – Baden Powell diventerà un punto di riferimento per famiglie, sportivi e amanti della natura. È un bene comune che merita di essere vissuto e rispettato da tutti.” Per l’occasione, la Compagnia Citrea presenterà un musical ispirato alla storia di Oceania, con una colonna sonora dal vivo e tanti momenti di interazione con il pubblico. Un viaggio tra teatro, musica e divertimento per riflettere insieme sul tema della salvaguardia ambientale.