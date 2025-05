“La Costituzione letta dai ragazzi”, il Forum Giovani di Nusco dà voce alla Carta Costituzionale

Il Forum dei Giovani presenta l’iniziativa “La Costituzione letta dai ragazzi”, che si terrà il 2 giugno presso la Biblioteca civica di Nusco alle ore 17:00, dopo la consueta processione civile organizzata dall’Amministrazione Comunale.

L’evento, assoluta novità nel panorama cittadino, vedrà protagonisti i giovani studiosi selezionati dal Forum, che daranno voce ai principi fondamentali della Costituzione Italiana attraverso la lettura e spiegazione dei primi dodici articoli, con particolare interesse alla loro importanza per le giovani generazioni.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi ai valori della legalità, ai diritti e doveri di ogni cittadino; il Forum si fa promotore di questa importante occasione per coinvolgere in questo ambito anche le nuove generazioni: far conoscere la Costituzione, oltre a riaffermarne l’importanza per il corretto mantenimento del sistema democratico, significa anche sentirsi parte attiva del proprio presente e futuro.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con particolare invito rivolto a studenti e famiglie: sarà un momento di condivisione, cultura e dialogo tra generazioni.

Dichiara il coordinatore del Forum dei giovani di Nusco, Alessandro Ebreo: occasioni come queste sono fondamentali per la comunità; è solo riflettendo insieme sui principi sui quali si basa il nostro vivere civile che possiamo pensare di ricostruire una vera dimensione comunitaria retta da principi nobili e giusti per tutti.