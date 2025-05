Donna vola giù dal primo piano: indagini in corso della Polizia

AVELLINO- Un volo dal primo piano da una palazzina di Via Tagliamento e il ricovero d’urgenza al Moscati di Avellino. E’ quanto avvenuto nella mattinata di oggi in Via Tagliamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti della Questura di Avellino. Gli accertamenti in corso per stabilire se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. La donna è ricoverata nella struttura ospedaliera.