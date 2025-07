La Compagnia Carabinieri di Benevento ospite della Cooperativa Logos a San Giorgio del Sannio

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella promozione della cultura della legalità, anche durante i mesi estivi. Un’opera preziosa che, ancora una volta, ha visto protagonista la Compagnia Carabinieri di Benevento, guidata dal Maggiore Emanuele Grio, che nella giornata di ieri ha fatto tappa presso la Cooperativa sociale Logos di San Giorgio del Sannio, coinvolgendo un centinaio di bambini e ragazzi che partecipano al campo estivo.

L’incontro, fortemente voluto dalla direzione della cooperativa e accolto con entusiasmo dagli educatori e dalle famiglie, si è trasformato in una vera e propria lezione di cittadinanza attiva. Il Maggiore Grio, con un linguaggio semplice, diretto e coinvolgente, ha saputo trasmettere ai giovani partecipanti il valore delle regole, l’importanza del rispetto reciproco e il significato autentico della parola legalità.

Durante l’incontro, il Comandante ha illustrato i compiti e le funzioni dell’Arma dei Carabinieri, spiegando come i militari siano quotidianamente al servizio della collettività per garantire sicurezza, tutela dei diritti e rispetto delle leggi. Attraverso esempi concreti e racconti tratti dalla vita quotidiana dell’Arma, i ragazzi hanno potuto comprendere quanto sia importante comportarsi con responsabilità e rispetto, anche nelle piccole azioni di ogni giorno.

La legalità non è solo un concetto astratto o qualcosa che riguarda gli adulti. È un modo di vivere, che si costruisce fin da piccoli, attraverso i gesti semplici: rispettare gli altri, ascoltare, aiutarsi a vicenda, dire la verità e seguire le regole che ci permettono di vivere insieme in modo giusto e sicuro. Tanta la curiosità da parte dei bambini, che hanno rivolto domande, chiesto chiarimenti e ascoltato con attenzione ogni parola del Comandante, affascinati dal ruolo del Carabiniere e desiderosi di saperne di più su questa figura.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il territorio, volto a rafforzare il legame tra istituzioni e giovani generazioni. Un legame che, grazie a incontri come questo, diventa più forte e consapevole, contribuendo alla crescita di cittadini rispettosi, attenti e partecipi. Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri si conferma presidio non solo di sicurezza, ma anche di educazione e vicinanza, soprattutto verso i più giovani, che rappresentano il futuro della nostra società.