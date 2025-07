Guasto al serbatoio di Liveri, alcuni comuni del Vallo di Lauro restano senz’acqua

VALLO LAURO- Un guasto al serbatoio idrico di Liveri, fa scattare la sospensione dell’erogazione dell’acqua in una larga fascia dei comuni del Vallo di Lauro. Un sabato che si annuncia carico di disagi per i residenti della zona. Nell’avviso ad horas del Comune di Lauro si avvisano i residenti che “Non è al momento possibile stabilire la durata dell’interruzione. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile”.