La città piange Benigni, maestro di “liberta” con la passione per lo sport e la politica

AVELLINO- Un liberale autentico e un protagonista della vita politica e culturale della città di Avellino. La città capoluogo perde Generoso Benigni, avvocato penalista, scomparso all’età di 85 anni. Un lutto per l’Avvocatura irpina, di cui Benigni e’ stato per anni uno dei più autorevole rappresentanti ma anche della politica. L’impegno e l’idea liberale lo ha sempre ispirato. Era stato tra i promotori di “Merito e’ Liberta’”, un movimento che negli ultimi anni ha dato un contributo non solo politico ma anche culturale. Il suo impegno civico lo ha portato anche a ricoprire importanti incarichi nell’amministrazione della città capoluogo. Generoso Benigni e’ stato infatti anche vicesindaco di Avellino. Insieme al diritto e all’impegno politico per Benigni c’era un’ altra grande passione, quella per lo sport. Generoso Benigni e’ stato il presidente della promozione in A1 della Scandone Avellino. L’ultimo saluto domani mattina nella Chiesa di San Alfonso a San Tommaso