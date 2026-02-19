Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia: interventi formativi a favore di persone maggiormente svantaggiate vulnerabili e a rischio discriminazione

Il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia è beneficiario della Sovvenzione Campania Welfare e tra le altre azioni, è prevista l’azione b, in particolare: interventi di presa in carico multi-professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente svantaggiate vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l’acquisizione di competenze chiave in collaborazione con il Consorzio Tekform.

I Destinatari delle attività formative dell’iniziativa progettuale saranno: persone afferenti al territorio dell’ambito A03 con svantaggio economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono dell’Assegno di Inclusione (ADI) al fine di rafforzarne la presa in carico e l’offerta dei servizi erogati, in complementarietà con le misure nazionali, sia tra i soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017.

Sono stati individuati i primi due profili professionali specifici di diversi settori:

a) Profilo professionale di Pizzaiolo: il corso prevede il coinvolgimento di 11 partecipanti per un totale 350 ore, da erogarsi in presenza e in Dad. E’ prevista inoltre attività di laboratorio/stage.

b) Profilo professionale Assistente all'autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità: il Corso ASACOM Assistente all'autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità per n. 11 persone della durata di 500 ore sarà erogato online e in presenza.

I docenti ed i tutors del percorso formativo vantano esperienze pluriennali nel settore, collaborano o hanno collaborato a precedenti corsi di formazione nel medesimo settore di competenza. Per ogni destinatario è prevista un’indennità di presenza di 8,15 €, corrisposta previa verifica delle presenze. Al termine di ogni percorso formativo sarà conferito un attestato di qualifica riconosciuto dalla Regione Campania. E’ previsto l’obbligo di frequenza del percorso formativo e il rilascio dell’attesto di certificazione delle competenze professionali è subordinato alla verifica dell’effettiva frequenza di almeno l’80% delle ore ed il superamento dell’esame finale. I percorsi formativi potranno essere erogati anche in modalità online DAD e prevederanno inoltre specifici laboratori presso aziende del settore. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso, allegando l’attestazione ISEE ed il modulo di attestazione del titolo di studio, presso la sede del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, in via Torricella n. 5 a Lioni o tramite pec:

protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it a partire dal 18 febbraio 2026 ed entro le ore 13.00 del 02 marzo 2026.