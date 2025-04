La carica dei seicento a Lauro: sul podio Boufars, Abdellah e Ambrosino

LAURO- Una gara in cui si fondono bellezza, dalla porta di Fellino che segna la partenza passando sotto il Castello Lancellotti, memoria, quella per Franco Lauro e agonismo, la carica dei più di cinquecento podisti che si sono dati appuntamento per partecipare alla IV edizione della Lauro City Run. Sono gli ingredienti di un evento che anche quest’anno ha dimostrato come sia vivo il ricordo del giornalista RAI, che come ha ricordato suo fratello Salvatore, tra i runners che partecipano all’evento, sapeva trasformare qualsiasi partita in una finale di Champions. Il percorso della dieci chilometri e l’organizzazione della City Run ormai sono perfettamente organizzati dall’Asd Lauro Running, che e’ nata dalla passione per la corsa nata da questo evento e che coinvolge gli organizzatori della giornata. A partire da Luisa Amoroso e Luigi Amelio. Pieno anche il sostegno del Comune di Lauro, presenta alla manifestazione il primo cittadino Rossano Sergio Boglione e il delegato allo Sport Sabato Ferraro. Sul podio maschile a fare il pieno di coppe e’ la International Security Service di Nola, che conquista con due campioni che hanno già vinto una sfilza di gare, sia il primo che il secondo posto. Dieci chilometri in trenta minuti e cinque secondi per Hicham Boufars, per lui una nuova medaglia da aggiungere ad una serie di vittorie. Così come per Latam Abdellah, pochi centesimi di differenza dal primo, anche lui della International Security Service. Al terzo posto c’è il ventunenne Gabriele Ambrosino della Running Saviano, anche lui giovanissima promessa e una gara ad altissima velocità. Il podio femminile invece Francesca Sabatini della Asc New Atletica Afragola, Anna Trinchillo della International Security Service, Khosravi Beatrice Shirin della Atletica Macasport. Commosso il ringraziamento della compagna di Franco Lauro, Francesca Mezzo, per l’affetto che tutta la comunità ha sempre testimoniato nei confronti del giornalista Rai.