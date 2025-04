Gerardo, ad ottantasei anni non rinuncia alla testimonianza alla Lauro City Run

LAURO- Un podista ad honorem, che ha dato la sua testimonianza all’evento che questa mattina ha portato nelle cittadina del Vallo di Lauro piu’ di cinquecento runners. Anche questa edizione della Lauro City Run, la dieci chilometri in memoria di Franco Lauro, uno dei giornalisti più noti della RAI, scomparso cinque anni fa, ha visto la presenza di Gerardo Taddeo, 86 anni, come il numero (bis) della sua partecipazione alla gara. Ci ha tenuto ad essere presente, nella sua cittadina di adozione. Per lui anche una foto ricordo con Francesca, compagna di Franco Lauro. E già pensa al numero 87 per la quinta edizione del Memorial.