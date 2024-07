La Campania è ancora attraversata da un’ondata di caldo con temperature che almeno fino a sabato 20 luglio saranno al di sopra delle medie stagionali di 4-6 gradi, i tassi di umidità potranno superare anche il 70-80% e ci sarà una scarsa ventilazione.

Ecco i consigli:

– Fai attenzione e adotta comportamenti virtuosi. Nelle ore più calde della giornata:

– Non uscire

– Non esporti al sole o praticare attività all’esterno

– Limita gli spostamenti con l’auto

– Bevi molta acqua per mantenere una corretta idratazione

– In casa tieni arieggiati gli ambienti

– Presta attenzione agli animali domestici

Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.