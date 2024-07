Cordoglio di Gioventù Nazionale-Fratelli d’Italia per la prematura morte di quattro ragazzi

Il Consiglio Direttivo di Gioventù Nazionale Avellino desidera esprimere il più sincero e sentito cordoglio per la tragica scomparsa dei quattro giovani, deceduti a causa di un incidente stradale.

“In un momento così doloroso, le nostre più profonde condoglianze vanno alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa incommensurabile perdita. In qualità di gruppo giovanile, ci sentiamo particolarmente vicini a questa tragedia e intendiamo manifestare la nostra più attenta riflessione su quanto accaduto. È impensabile che delle giovani vite, piene di speranze e sogni, vengano spezzate così prematuramente. Questo drammatico evento ci richiama a una profonda riflessione sulla sicurezza stradale, sulla prevenzione e sull’importanza di promuovere una cultura della responsabilità e della prudenza, soprattutto tra i giovani.Il nostro impegno si rinnova nella sensibilizzazione alla sicurezza e nella promozione di iniziative volte a prevenire simili tragedie in futuro. La perdita di questi ragazzi ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, e ci spinge a lavorare con ancora più determinazione affinché simili eventi non si ripetano.

Ci stringiamo con affetto e solidarietà attorno alle famiglie colpite, offrendo loro tutto il nostro supporto in questo momento di indicibile dolore”.