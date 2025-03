La bella immagine da Cassano: Rex investito, coperta e mobilitazione in attesa dell’ambulanza

CASSANO- Rex, un cane “adottato” dalla comunità di Cassano viene investito e in attesa dell’ambulanza veterinaria si mobilitano in tanti, con coperta e Bentelan per vigilare sull’amico a quattro zampe che a causa del trauma non riesce a stare in piedi. Una bella immagine quella che ha voluto lasciare come testimonianza il sindaco del comune altirpino Salvatore Vecchia: “Rex è stato investito. Davvero esemplare la sensibilità delle persone di questa comunità che lo hanno riempito di affetto in attesa dell’ambulanza” E ha aggiunto: “Cassano è un paese dove ci sono tante signore che anche a loro spese, arrivando in alcuni casi prima del Comune, provvedono a microchippare i cani e ad accudirli Come hanno dimostrato oggi”.

