Galleria Monte Pergola, Alleanza Verdi Sinistra: iniziativa di raccolta firme a supporto dell’Interrogazione parlamentare

L’Alleanza Verdi Sinistra esprime grande preoccupazione e profondo disagio in relazione alla chiusura parziale della galleria del Monte Pergola del raccordo autostradale AV-SA, dovuta all’ennesimo cantiere infinito per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un bene che appartiene al Demanio e quindi a tutti i cittadini.

Il tratto interessato è uno snodo viario strategico per la Campania e il centro Sud, in quanto raccorda l’asse viario Tirrenico con quello Adriatico, oltre ad avere un ruolo fondamentale nel collegamento delle province di Avellino e Salerno; esso infatti è un vettore di trasporto essenziale su un’area che vede interessare il polo conciario di Solofra, il presidio 118 di Solofra, l’Università degli Studi di Salerno, il Monte Terminio.

La chiusura della galleria del Monte Pergola, ormai da 3 anni e con l’interruzione dei lavori per criticità relative alla gestione dell’appalto lede in modo drammatico il diritto al lavoro, alla vita, allo studio, alla sicurezza e al welfare. Oltre a incidere negativamente sul benessere della vita dei cittadini dell’area Irno-Solofrana creando un peggioramento dell’inquinamento dell’aria e della viabilità urbana dei comuni di Montoro, Solofra e Serino.

Allo stato, inoltre, non è garantita la sicurezza per le migliaia di veicoli e persone che giornalmente sono costretti ad attraversare un tunnel lungo oltre 2 chilometri per raggiungere il luogo di lavoro, di studio, di cura, di svago o quel che sia.

La drammaticità di questa condizione è resa ancor più pesante dalla mancanza totale di percorsi chiari e certi abbinata ad una totale assenza di trasparenza nelle procedure, nei cronoprogrammi e nei progetti dei lavori.

L’Alleanza Verdi Sinistra, pur comprendendo i tempi e le difficoltà inerenti ad un investimento così importante per l’area, circa 50 milioni di euro, chiede con fermezza che da parte dello Stato e di tutti i soggetti coinvolti ci sia trasparenza nelle procedure messe in campo atte a garantire lavorazioni e cronoprogrammi chiari, certi e celeri.

Domenica alle ore 10:30 presso piazza Umberto I, in Solofra, Alleanza Verdi Sinistra Montoro Solofra sarà presente per un banchetto di raccolta firme a supporto dell’interrogazione parlamentare.