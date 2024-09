L’ Avellino non sa vincere: è 0 a 0 in casa contro il Cerignola. Contestazione della sud a fine gara

L’Avellino non guarisce e non va oltre lo 0 a 0 contro il Cerignola. Anzi rischia di perderla perchè le migliori occasioni per passare in vantaggio le ha avute la formazione pugliese. Per l’Avellino poche idee confuse e null’altro. E a fine gara scatta lo contestazione dei tifosi che a fine gara hanno avuto un confronto con il patron D’Agostino ma al momento la posizione del tecnico è ancora salda sulla panchina biancoverde.

Eppure i tifosi anche quest’oggi hanno sostenuto la squadra dal primo minuto fino al novantesimo ma la formazione biancoverde non ha dato mai la sensazione di poter sbloccare la gara. Per il Cerignola anche un palo colpito nel corso della prima frazione di gioco. Attacco evanescente con Gori e Redan ma neanche Vano e Russo sono riusciti ad incidere.

Una squadra che dopo tre giornate si trova nella terz’ultima posizione in classifica già con 5 punti di ritardo dalle prime della classe con una delicata trasferta a Cava de’ Terreni domenica prossima. L’auspicio è che si ritrovi la quadra ma adesso sembra finita anche la pazienza dei tifosi e il tecnico è chiamato a trovare la quadra velocemente per non perdere ancora terrena dal Catania e Benevento.